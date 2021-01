Vitória procura frente ao Nacional aproximação aos lugares da UEFA

O encontro entre vimaranenses e insulares esteve inicialmente marcado para 3 de janeiro, mas, devido a um surto de covid-19 no clube nortenho, acabou por ser adiado, com acordo do Nacional e da Liga de clubes.Com dois jogos em atraso e sem vitórias nos dois últimos jogos, o Vitória de Guimarães ocupa a sexta posição, com 20 pontos, a cinco do Paços de Ferreira (quinto classificado) e a sete do Sporting de Braga (quarto).O Nacional, que perdeu as duas últimas partidas na I Liga, ocupa o 14.º lugar, com 13 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.

O início do encontro está marcado para as 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e terá arbitragem de Gustavo Correia.