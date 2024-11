Vitória quer "transformar revolta em energia positiva" na receção ao Moreirense

Depois da derrota de quinta-feira no terreno do rival Sporting de Braga, por 2-1, num jogo em que o presidente vitoriano, António Miguel Cardoso, considerou a arbitragem “um roubo”, pela marcação do penálti que valeu o golo decisivo aos ‘arsenalistas’, o técnico afirmou que os jogadores têm de “digerir o que se passou” e “mudar rapidamente o ‘chip’ em termos mentais”.



“Tudo o que se passou no jogo com o Braga tem de servir de energia positiva. Que a revolta deles se transforme em energia positiva. Vamo-nos focar no que podemos controlar perante uma grande equipa. Devemos apenas estar focados em nós, no nosso processo, nos momentos individuais e coletivos, porque assim sairemos sempre vencedores”, pediu, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00 de domingo.



Sem tecer qualquer comentário ao trabalho da equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo no jogo dos quartos de final da Taça da Liga, o treinador acrescentou que o plantel está ansioso pelo próximo jogo, fruto do “espírito competitivo” que cultiva no trabalho diário.



Convencido de que os seus jogadores podem interromper o ciclo de quatro jornadas sem triunfos para o campeonato “se forem rigorosos”, Rui Borges alertou que o Moreirense, clube que orientou na época transata e que conduziu ao recorde de 55 pontos no escalão maior, dispõe de uma “grande equipa” e pode criar “ainda mais dificuldades” do que o Sporting de Braga na quinta-feira.



“Espero as maiores dificuldades, porque tenho muito respeito pelo Moreirense. Estou aqui [como treinador do Vitória] graças à oportunidade que me deram lá. É uma equipa difícil, muito competitiva e muito bem organizada, com muita qualidade individual. Raramente perde o equilíbrio, em termos ofensivos e defensivos. É uma equipa muito coesa”, detalhou.



Depois de quatro jogos seguidos fora de portas, para quatro competições diferentes, em 13 dias, o técnico de 43 anos assumiu que o Vitória vai regressar ao Estádio D. Afonso Henriques no “melhor momento” para defrontar a outra equipa do concelho de Guimarães na elite do futebol luso, cujo estádio se situa a 10 quilómetros do ‘palco’ de domingo.



“Os nossos adeptos ajudam−nos. Nesta carga de jogos, são muito importantes. Têm passado uma energia muito boa e positiva. Queremos voltar às vitórias no campeonato e seguir o nosso caminho”, frisou.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 15 pontos, recebe o Moreirense, sétimo, com 14, em partida da 10.ª jornada, marcada para as 18:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.