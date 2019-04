Vitória recebe Chaves em Guimarães após tribunal suspender interdição do estádio

Lusa Comentários 05 Abr, 2019, 12:54 | Futebol Nacional

"O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) atendeu aos argumentos apresentados pelo Vitória SAD e suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina da FPF. Neste sentido, o encontro entre o Vitória e o Chaves, agendado para amanhã (sábado, às 18h00), será realizado no Estádio D. Afonso Henriques", indica o site oficial do clube minhoto.

Depois de o Conselho de Disciplina federativo ter anunciado a decisão de interditar o Estádio D. Afonso Henriques por um jogo, na terça-feira, o Vitória espera agora por um veredicto do TAD, após o recurso para o órgão ter sido aceite.

A decisão da FPF diz respeito a um processo instaurado ao Vitória de Guimarães, na sequência do jogo com o Sporting de Braga, da oitava jornada da I Liga (1-1), em que foi encontrado pela PSP material pirotécnico numa sala do estádio D. Afonso Henriques.

No âmbito do processo, os vimaranenses foram condenados a pagar uma multa de 36.000 euros e a indemnizar o Sporting de Braga em 11.000 euros, pelos danos causados no autocarro, no momento da chegada da equipa `arsenalista` ao estádio vitoriano.