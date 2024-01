Vitória recebe Estrela difícil com “ambição e desejo” de manter série invicta

Derrotada pela última vez em 11 de novembro, em casa, diante do FC Porto (2-1), a formação minhota somou, desde então, quatro vitórias e dois empates para o campeonato, ciclo que pretende estender no domingo, frente a um oponente que venceu na primeira volta (1-0).



“Estamos com uma ambição e desejo muito grande de dar continuidade ao excelente trabalho e aos resultados que temos vindo a conquistar. Vamos ter pela frente um adversário difícil”, perspetivou o técnico, na conferência de antevisão ao jogo marcado para domingo, às 20:30, em Guimarães.



Os ‘tricolores’ são, porém, uma equipa montada pelo treinador Sérgio Vieira de “uma forma difícil de controlar”, o que vai exigir o “máximo de concentração” aos seus pupilos, avisou o ‘timoneiro’ vitoriano.



“É uma equipa que controla bem os momentos do jogo, forte nas transições e muito ‘letal’. Temos de ter um controlo muito grande sobre o jogo para não deixarmos o Estrela confortável. Temos de levar o jogo para onde queremos. Temos de ter o máximo de concentração”, disse, a propósito do 11.º classificado da I Liga, com 18 pontos.



Agradado com a “resiliência e capacidade de superação” demonstradas no triunfo sobre o Arouca (2-1), num jogo com reviravolta que encerrou a primeira metade do campeonato, na segunda-feira, Álvaro Pacheco vincou que o plantel vimaranense tem “uma mentalidade muito forte” e está preparada para “dar resposta” caso se depare com adversidades no domingo.



O técnico de 52 anos reconheceu ainda ter uma “dor de cabeça muito boa” após uma questão sobre as várias opções para o meio-campo, entre as quais Nuno Santos, um suplente na maior parte da época em curso, que assumiu a titularidade nos últimos três jogos oficiais e rubricou duas assistências perante o Arouca.



“Quando se tem um plantel com uma disponibilidade muito grande, é uma dor de cabeça fantástica para mim. Aqueles que, por castigo ou por lesão, não possam dar rendimento, também estão aqui para nos ajudar”, referiu.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 33 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 11.º, com 18, em desafio marcado para domingo, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.