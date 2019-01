Vitória `suada` do FC Porto B frente ao Sporting de Braga B

Lusa Comentários 09 Jan, 2019, 17:26 | Futebol Nacional

O único golo da partida surgiu em período de descontos da primeira parte (45+1 minutos), com João Mário a aproveitar da melhor maneira um ressalto, após um primeiro remate de Marius.



Com esta vitória, a equipa portista descola um pouco mais do grupo mais 'aflito' da tabela classificativa, zona na qual o Sporting de Braga B, que somou a quinta derrota consecutiva, vai continuar.



A equipa bracarense foi melhor na primeira parte, mas o guarda-redes portista Diogo Costa foi um 'muro' intransponível em algumas situações.



Destaque para o melhor lance do primeiro tempo, com Ibrahima, de calcanhar, após assistência de Afonso Caetano, a ficar perto do golo, com Diogo Costa a segurar o 'nulo', aos 40 minutos.



Antes do intervalo, Romário ganhou a bola a Rafael Assis, disputa que os bracarenses consideraram em falta e que originou a lesão do médio brasileiro, serviu Marius no centro da área, o remate do ponta-de-lança bateu em David Carmo e assistiu involuntariamente João Mário, que, sem marcação, não teve dificuldade em marcar.



No segundo tempo, o Sporting de Braga B lançou-se em busca do empate, mas sempre mais com o 'coração' do que com a 'cabeça'.



Denisson dispôs de boa oportunidade para empatar, aos 55 minutos, mas rematou contra Diogo Costa.



O FC Porto B defendeu mais do que atacou, mas, aos 79 minutos, Bruno Costa desperdiçou soberana ocasião para 'matar' a partida, rematando ligeiramente ao lado.







Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.



Sporting de Braga B - FC Porto B, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, João Mário, 45+1 minutos.







Equipas:



- Sporting de Braga B: Tiago Pereira, Casimiro, Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Rafael Assis (Elias Emanuel, 46), Afonso Caetano (Moura, 80), Crespo, Ibrahima, Denisson e André Ribeiro (Tiago Dias, 75).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Danilo, Rodrigo, Moura, Tiago Dias, Midana e Elias Emanuel).



Treinador: Wender Said.



- FC Porto B: Diogo Costa, Musa Yahaya, Diogo Queirós, Diogo Leite, Oleg, Rui Pires, Kelechi, Romário (Luizão, 77), João Mário (Madi, 90+3), Bruno Costa e Marius (Gleison, 67).



(Suplentes: Mouhamed, Irala, Luizão, Estrela, Madi, Justiniano e Gleison).



Treinador: Rui Barros.







Árbitro: Marco Cruz (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Afonso Caetano (17), Musa Yahaya (48), Diogo Leite (64), Simão (72), David Carmo (88) e Bruno Wilson (90+4).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.