Vitoriano Bruno Duarte falha jogo com Benfica para a Taça da Liga

Utilizado em 10 dos 11 jogos oficiais disputados nesta época, com dois golos marcados, o brasileiro, de 24 anos, não consta do lote de 21 convocados para o duelo com as ‘águias', após ter acusado "fadiga muscular", informou uma nota hoje publicada no sítio oficial dos vimaranenses.



Além do ponta de lança, a lista elaborada pelo treinador João Henriques regista ainda mais duas saídas face à convocatória do jogo com o Santa Clara, no domingo, para a Taça de Portugal (derrota por 1-0): o médio André André, que, depois de chamado, falhou a partida anterior devido a uma gastroenterite, e o lateral esquerdo Jonas Carls, que realizou um teste positivo ao novo coronavírus.



O defesa alemão, de 23 anos, é o segundo caso de infeção ativo no Vitória de Guimarães, após o clube ter confirmado, no sábado, o resultado positivo do lateral direito Zié Outtara, de 20 anos.



Já os defesas Yann Bisseck e Mascarenhas, bem como os médios Mikel Agu, Wakaso e Joseph continuam ausentes dos relvados por lesão.



O encontro entre o Vitória de Guimarães, que era sexto classificado da I Liga no final de novembro, e o Benfica, terceiro à altura, está agendado para as 21:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.



A lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan

- Defesas: Sacko, Suliman, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Sílvio e Gideon Mensah

- Médios: Pepelu, Dénis Poha, Miguel Luís, Janvier, Jacob Maddox e André Almeida

- Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster, Noah Holm e Oscar Estupiñán