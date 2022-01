Vitoriano Oscar Estupiñán está infetado e falha jogo com Gil Vicente

Melhor marcador dos vitorianos na temporada em curso, a par do extremo Marcus Edwards, com sete golos em todas as competições, o ponta de lança colombiano, de 25 anos, registou um teste antigénio positivo, depois confirmado por um teste PCR, à semelhança do colega de setor Iuri Tavares, utilizado pelo treinador Pepa frente ao Moreirense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal (derrota por 3-2).



“O Vitória Sport Clube informa que os jogadores da equipa principal de futebol Oscar Estupiñán e Iuri Tavares tiveram deteções positivas ao SARS-CoV-2, encontrando-se em isolamento e a cumprir o estabelecido no plano de contingência”, lê-se na nota publicada pelo Vitória no sítio oficial.



Indisponíveis para o embate no reduto do Gil Vicente, agendado para as 20h15 de segunda-feira, os dois avançados constituem os “únicos casos ativos” de covid-19 no plantel dos minhotos, depois das recuperações de Marcus Edwards, Quaresma, Gui e Hélder Sá, elementos que apresentaram testes positivos na última semana de dezembro.