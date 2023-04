Vizela a sonhar com a UEFA defronta o Boavista

Com o desaire, Vitória de Guimarães (2-1 com o Famalicão) e os empates do Casa Pia (1-1 com Rio Ave) e do Arouca (1-1 com o Sporting), uma vitória perante os "axadrezados" deixa o Vizela no sexto posto, em igualdade pontual com os vimaranenses, e a quatro pontos dos lugares de acesso às competições europeias da próxima temporada.O Vizela, que esta época já esteve perto dos lugares de descida, leva três triunfos consecutivos na I Liga e venceu quatro dos últimos cinco jogos na competição.





Os vizelenses têm Kiki Afonso lesionado e Claudemir em dúvida.



Já o Boavista, 12.º classificado, chega a esta ronda com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos (três derrotas e um empate), situação que mesmo assim mantém a equipa de Petit numa situação tranquila, 11 pontos acima da zona de despromoção.





Os boavisteiros teêm Rodrigo Abascal de fora por castigo.



O encontro está agendado para as 20h15.



Resultados da 28.ª jornada:



Famalicão - Vitória de Guimarães, 2-1



Estoril Praia – Portimonense, 0-1



Marítimo - Paços de Ferreira, 3-1



Desportivo de Chaves – Benfica, 1-0



FC Porto - Santa Clara, 2-1



Rio Ave - Casa Pia, 1-1



Sporting de Braga - Gil Vicente, 1-0



Sporting - Arouca, 1-1