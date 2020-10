Vizela bate Câmara de Lobos e segue na Taça de Portugal

A superioridade do sexto classificado da II Liga ficou bem patente desde o primeiro minuto de jogo, mas o guarda-redes visitado, Marco Jesus, foi uma peça fundamental para impedir um resultado mais volumoso, tendo quase conseguido levar o encontro igualado a 0-0 para o intervalo.



No entanto, o golo acabou por surgir no segundo dos cinco minutos de compensação concedidos pelo árbitro Marcos Brazão. Kiko Bondoso, que tinha entrado em campo aos 24 minutos, serviu Samu, que abriu o ativo com um remate em arco, sem hipóteses de defesa para o guardião insular.



A formação que milita na série C do Campeonato de Portugal, não conseguiu impor o seu jogo, chegando por duas ocasiões à baliza contrária, sem grande perigo para os Vizelenses.



Já na etapa complementar, na sequência de um canto, Cardozo, de cabeça, fez o 2-0, aos 51 minutos, fixando o resultado final do encontro, que permitiu a passagem à eliminatória seguinte da Taça de Portugal.



A equipa da casa ficou reduzida a 10 elementos, após Hugo Gouveia ser admoestado com o vermelho direto, em cima dos 90, ao travar em falta Kiko Bondoso, que seguia isolado para a baliza do Câmara de Lobos.







Jogo no Estádio Municipal de Câmara de Lobos, em Câmara de Lobos.



Câmara de Lobos – Vizela FC, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Samu, 45+2 minutos.



0-2, Cardozo, 51.



Equipas:



- Câmara de Lobos: Marco Jesus, Iroha (Xudi, 84), Lino Graça, Paulo Vasconcelos, Hugo Gouveia, Ricardo Fernandes, Clemer (Cristiano, 56), Carlos Ponte, Dino (Wan Cho, 67), Cláudio Teixeira (Célio Reis, 46) e Sanchéz (Vítor Pestana, 56).



(Suplentes: Afonso, Célio Reis, Vítor Pestana, Cristiano, Xudi, Roberto e Wan Cho).



Treinador: Rui Oliveira.



- Vizela FC: Pedro Silva (Manuel Baldé, 85), João Pedro (Marcos Paulo, 76), Marcelo, Aidara, Ofori, André Soares, João Pais (Kiko Bondoso, 24), Samu, Tavinho, Diogo Ribeiro (Cassiano, 76) e Cardozo (Cann, 76).



(Suplentes: Manuel Baldé, Kiki, Marcos Paulo, Koffi, Kiko Bondoso, Cann e Cassiano).



Treinador: Álvaro Pacheco.



Árbitro: Marcos Brazão.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cláudio Teixeira (22), Ricardo Fernandes (45+3), Aidara (49) e Célio Reis (69). Cartão vermelho direto para Hugo Gouveia (90).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido a pandemia de covid-19.