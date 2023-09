Vizela e Gil Vicente abrem 4.ª jornada da I Liga

A equipa do Vizela, orientada pelo espanhol Pablo Villar, soma duas derrotas nas visitas a Sporting (3-2) e Vitória de Guimarães (2-0) e um empate na receção ao Arouca (2-2) nas três primeiras jornadas do campeonato e conta apenas com um ponto.Já o Gil Vicente, de Vítor Campelos, entrou no campeonato com uma goleada ao Portimonense (5-0), mas sofreu duas derrotas nas rondas seguintes, frente a Vitória de Guimarães (2-1) e Benfica (3-2), somando três pontos na classificação.





Os vizelenses têm um plantel quase todo ele renovado e o treinador Pablo Villar abordou a questão do mercado em antevisão e... foi duro. Afinal, o duelo vai ser jogado quatro horas antes do fecho: "Não faz sentido jogarmos quatro horas antes do fecho do mercado, com todos os rumores que se ouvem. Quando os jogadores têm ofertas, mesmo que estejam focados no clube, há sempre distrações e isso não faz sentido. O mercado devia fechar antes do início dos campeonatos".





Os barcelenses também mostram um plante diferente do da época passada, onde se destacam Kanya Fujimoto e Roko Baturina. O futebol dos gilistas até se mostra algo atrativo e com bom entrosamento - dadas as circunstâncias - e esse pode ser um fator que jogue a favor da equipa de Barcelos contra a equipa de Vizela.



O jogo entre o Vizela e o Gil Vicente está agendado para as 20h15 e será arbitrado por Bruno Pires Costa.



Na quarta ronda, destaque para a receção do Benfica ao Vitória de Guimarães, no sábado, e do Sporting de Braga ao Sporting, no domingo, dia em que o FC Porto joga em casa frente ao Arouca.



Vitória de Guimarães, FC Porto e Sporting lideram o campeonato com nove pontos, com três triunfos em três jogos, enquanto o Boavista tem sete e o campeão Benfica seis.