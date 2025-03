Vizela em ascensão

Ofensiva e perigosa desde o apito inicial, a equipa anfitriã chegou ao intervalo a vencer por 3–0, com dois golos de Vivaldo Semedo, aos minutos 12 e 22, e um de Mörschel, aos 40, antes de Diogo Nascimento, aos 55, e Rhyner, aos 65, dilatarem o resultado na segunda metade.



Invicto desde que o treinador Fábio Pereira assumiu o comando, em 16 de dezembro de 2024, o Vizela contabilizou o 10.º jogo consecutivo sem derrotas na prova, subiu ao sexto lugar, com 38 pontos, e encerrou um ciclo de quatro vitórias seguidas da equipa de Santa Maria da Feira, oitava, com 36.



Os minhotos criaram a primeira ocasião flagrante do encontro aos dois minutos, com Natanael Ntolla a atirar ao poste, antes da recarga de Diogo Nascimento por cima, e voltaram a ameaçar por Natanael Ntolla, aos sete.



O lateral direito dos ‘fogaceiros’ Diga, ainda testou a atenção de Ruly Garcia, aos oito minutos, mas o Vizela começou a confirmar a superioridade aos 12, num remate à meia volta de Vivaldo Semedo, avançado que ‘bisou’ 10 minutos depois, após jogada de Diogo Nascimento e Natanael Ntolla.



A equipa da casa voltou a marcar num remate de primeira de Mörschel, após canto de Yannick Semedo, e ampliou a contagem na segunda parte, numa recarga de Diogo Nascimento, após remate ao poste de Ntolla, e num desvio certeiro de Rhyner, diante de um Feirense mais ofensivo, mas ‘conformado’ perante o domínio adversário.



Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Vizela – Feirense, 5-0.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Vivaldo, 12 minutos.



2-0, Vivaldo, 22.



3-0, Mörschel, 40.



4-0, Diogo Nascimento, 56.



5-0, Rhyner, 65.



Equipas:



- Vizela: Ruly García, Jójó, Rhyner, Anthony Correia, Lebedenko (João Reis, 77), Yannick Semedo (Milovanovic, 70), Diogo Nascimento, Mörschel (Bastunov, 61), Prosper Obah (Damien Loppy, 61), Natanael Ntolla e Vivaldo Semedo (Petrov, 77).



(Suplentes: Morro, Jota Gonçalves, João Reis, Tol, Bastunov, Rodrigo Ramos, Damien Loppy, Petrov e Milovanovic).



Treinador: Fábio Pereira.



- Feirense: Cañizares, Diga (Macedo, 62), Tassano, Emanuel Moreira, Filipe Almeida, Zé Ricardo (Shodipo, 46), Washington, Jorge Pereira (Tiago Ribeiro, 16), Rúben Alves (Cristian Ponde, 62), Leandro Antunes (Steven, 62) e Banjaqui.



(Suplentes: Pedro Mateus, Isah Ali, Macedo, Rentería, Tiago Ribeiro, Okkas, Shodipo, Cristian Ponde e Steven).



Treinador: Vítor Martins.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Prosper Obah (20), Rúben Alves (30), Filipe Almeida (50), Emanuel Moreira (53), Steven (82) e Jójó (87).



Assistência: 2.789 espetadores.