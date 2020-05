Vizela garante continuidade do goleador Diogo Ribeiro

O avançado português, de 29 anos, que os vizelenses tinham recrutado, no início desta época à Académica de Coimbra, foi o melhor marcador da equipa na presente temporada, apontado 22 golos em 29 jogos.



"Acreditei neste projeto desde o primeiro dia em que cheguei ao Vizela. Na minha cabeça só fazia sentido continuar. Estou muito orgulhoso e confiante para esta nova temporada”, afirmou, acrescentando: “Espero continuar a ajudar o clube com trabalho diário e, se possível, com golos”.



Depois de ter feito parte da sua formação no Sporting, Diogo Ribeiro conta ainda com experiências na Académica Coimbra, Sporting de Braga, Belenenses, Santa Clara e Lechia Gdansk, da Polónia, entre outros.



Além desta renovação com Diogo Ribeiro, o emblema vizelense já tinha anunciado a continuidade dos avançados Tavinho e Kiko Bondoso, do defesa João Pedro e a contratação de Richard Ofori, lateral-esquerdo ex-Fafe.



O Vizela, a par do Arouca, foi indicado pela Federação Portuguesa de Futebol para a subida à II Liga Portuguesa de Futebol, depois do Campeonato Portugal, onde militava, ter sido interrompido, devido à pandemia de covid-19.



À data da suspensão da prova, o Vizela liderava a Série A com 60 pontos (mais oito que o segundo classificado Fafe), enquanto o Arouca estava em 1.º lugar na Série B com 58 pontos (mais oito que o Lusitânia de Lourosa.