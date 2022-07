Vizela goleia equipa de sub-23 em jogo de preparação

A equipa treinada por Álvaro Pacheco chegou ao intervalo a vencer por 5-0, com golos de Nuno Moreira, aos 13 minutos, de Hugo Oliveira, aos 24, de Kévin Zohi, aos 30, de Samu, aos 37, e de Kiki Afonso, aos 42, antes de o extremo Francis Cann fixar o resultado na segunda parte, após jogada individual.



A formação vizelense apresentou-se para o 'teste' com Manuel Baldé na baliza, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Adeyemo e Kiki Afonso na defesa, Diego Rosa, Alejandro Alvarado e Samu no meio-campo, e Kévin Zohi, Kiko Bondoso e Nuno Moreira no ataque.



Álvaro Pacheco utilizou ainda os defesas Koffi Kouao, Aidara, Ivanildo Fernandes e Maviram, os médios Guzzo, Tomás Silva, Alex Méndez e ainda os atacantes Ventura, João Ricardo, Álvaro e Chico.



O Vizela disputa o próximo jogo de preparação na sexta-feira, frente ao Torreense, da II Liga portuguesa, a partir das 10:30, novamente à porta aberta, em Vizela.