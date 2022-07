Vizela oficializa contratação de defesa Matheus Pereira até 2025

Vinculado ao Cruzeiro desde os escalões de formação, o defesa brasileiro, de 21 ano, esteve cedido ao Guarani na primeira metade de 2022, tendo marcado três golos e cumprido 26 jogos oficiais pela formação da Série B, segundo escalão do país natal.



O jogador estreou-se como sénior do Cruzeiro em 2020, totalizando um golo em 25 jogos oficiais, e representou o clube de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, por 36 ocasiões em 2021, também na divisão ‘secundária’.



O lateral esquerdo Matheus Pereira é o terceiro reforço do Vizela na ‘janela’ de transferências em curso, depois de asseguradas as contratações do guarda-redes Fabijan Buntic, ex-Ingolstadt, da II Liga alemã, e do médio Diego Rosa, por empréstimo do Manchester City.