Vizela põe Sp. Braga fora da Taça de Portugal

O Vizela faz cair o atual detentor da Taça de Portugal e está pela terceira vez nos 'quartos' da Taça.





O Sporting de Braga, detentor do troféu, jogou uma hora em inferioridade numérica.



Nuno Moreira, aos nove minutos, marcou o único golo da partida, permitindo ao Vizela regressar a esta fase da competição, à qual chegou em duas ocasiões, em 1983/84 e 1988/89, tendo em ambas edições 'caído' no terreno do Sporting.



O Sporting de Braga, que na época passada tinha erguido o troféu pela terceira vez, jogou com menos um jogador desde os 29 minutos, quando Abel Ruiz viu o cartão vermelho direto, tendo ficado reduzido a nove nos últimos minutos, por expulsão de André Horta.



Na segunda-feira, no sorteio dos quartos de final, além de Vizela e do vencedor do clássico entre FC Porto e Benfica, vão estar Tondela, Portimonense e Sporting, da I Liga, Mafra e Rio Ave, da II Liga, e Leça, do Campeonato de Portugal. Os jogos dos 'quartos' vão ser disputados entre 11 e 13 de janeiro de 2022.





c/Lusa