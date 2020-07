Vizela renova com avançado ganês Emmanuel

O jogador ganês, de 19 anos, que na época que findou esteve emprestado ao Juventude de Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, onde cumpriu cinco jogos e apontou um golo, vai ter nova oportunidade para se afirmar nas opções do técnico Álvaro Pacheco.



"Estou feliz aqui. O clube é muito organizado e a equipa é muito boa. Acredito que, juntos, podemos alcançar grandes coisas”, referiu o jovem jogador, em declarações ao sítio oficial do clube minhoto na Internet.



Emmanuel, também conhecido no meio futebolístico por Manu, junta-se ao defesa Aikara, ao médio Okoli e ao avançado Cann, que também renovaram o contrato esta semana, e a Kiko (ex-Mirandela) e Chidera (ex-Portimonense) que foram contratados na sexta-feira.



Também hoje, os jogadores do grupo de trabalho vizelense foram sujeitos a testes de despiste à covid-19, de modo a poderem retomar nos próximos dias os treinos de preparação da nova temporada, que nesta primeira fase serão realizados à porta fechada e de forma individualizada.



O Vizela, a par do Arouca, foi indicado pela Federação Portuguesa de Futebol para a subida à II Liga Portuguesa de Futebol, depois de o Campeonato Portugal, onde militava, ter sido interrompido, devido à pandemia de covid-19.



À data da suspensão da prova, o Vizela liderava a Série A, com 60 pontos (mais oito do que o segundo classificado Fafe), enquanto o Arouca estava em primeiro lugar na Série B, com 58 pontos (mais oito do que o Lusitânia de Lourosa).