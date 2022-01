Vizela tem jogadores suficientes para o jogo com o FC Porto

O Vizela tem mais de 20 jogadores disponíveis para a partida desta noite com o FC Porto, pelo que a realização do jogo não está em causa, apesar de existirem vários inconclusivos, de novo testados.





Apesar dos 10 casos identificados, entre plantel, staff e equipa técnica, a equipa minhota tem jogadores suficientes para os 18 necessários para integrar a ficha técnica do jogo da Taça de Portugal.



Quanto aos resultados inconclusivos nos testes PCR , já foram repetidos, com o clube agora aguardar os resultados dos mesmos.



Os responsáveis vizelenses aguardam, no entanto, uma tomada de posição da Delegada de Saúde para se pronunciarem publicamente sobre o tema ainda esta quarta-feira.



Recorde-se que, segundo o regulamento das provas da FPF, o jogo é adiado se mais de 50 por cento dos jogadores seniores habilitados para competir estiverem infetados, sendo que o Vizela pode recorrer aos sub-23. Os dados da Liga indicam que o clube tem mais de 40 jogadores inscritos, querendo isto dizer que tem mais de 20 jogadores com teste negativo.