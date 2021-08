Vizela vence com reviravolta no último minuto

Num jogo intenso, com inúmeras oportunidades de golo para as duas equipas, o Vizela foi mais feliz, mas fez por isso, logrando reverter a desvantagem ao intervalo, após golo do tondelense João Pedro, aos 39 minutos, de grande penalidade, com tentos de Kiko Bondoso, aos 52, e de Schettine, o herói dos vizelenses, no último lance, aos 90+8.

No absurdo de um jogo iniciado sob o pico de uma tarde de calor tórrido, bem acima dos 30 graus, as duas equipas apresentaram momentos interessantes e, sobretudo, vontade de vencer.Começou melhor o Tondela, com o mesmo 'onze' que venceu o Santa Clara na primeira jornada (3-0), capaz de apresentar nesta fase precoce da época uma boa dinâmica de jogo, com Tiago Dantas a funcionar como placa giratória na construção, ao desfazer-se da bola com a mesma perícia com que a recebia, libertando os colegas de equipa.Esta superioridade, no entanto, esfumou-se num 'fósforo', o tempo de o Vizela, hoje com Bruno Wilson (finalmente um central de raiz de início) e Nuno Moreira no 'onze', aumentar a agressividade, que lhe permitiu 'roubar' bolas ao adversário e, consequentemente, tirar Dantas do jogo, numa estratégia acompanhada pela velocidade de circulação.Os vizelenses eram mais rápidos com e sem bola, conseguiram seis cantos, várias aproximações perigosas, mas falharam sempre na finalização. Foi assim com Cassiano (aos quatro minutos), Kiko Bondoso ou Marcos Paulo, mas na retina ficou a perdida de Guzzo (aos sete), que passou autenticamente a bola a Pedro Trigueira, quando estava isolado.A pausa técnica para hidratação, cerca dos 30 minutos de jogo, fez melhor aos tondelenses, que marcariam pouco depois, contra a corrente, numa grande penalidade cobrada por João Pedro a castigar um agarrão de Bruno Wilson a Daniel dos Anjos na área contrária.O Vizela reagiu bem à desvantagem e manteve o registo forte no arranque da segunda parte, logrando chegar ao empate depois de um canto conquistado por Nuno Moreira. A saída em falso do guarda-redes Pedro Trigueira foi bem aproveitada por Kiko Bondoso para marcar o primeiro golo dos vizelenses no campeonato.A reação do Tondela chegou pelos pés de Murillo e de Salvador Agra, mas o que o primeiro não fez na assistência que pedia remate, o segundo ainda acertou no poste, num livre direto.Os treinadores ajustaram as estratégias a partir do banco, num ritmo de jogo que procurava combater o cansaço, de parte a parte, potenciando transições rápidas e lances perigosos junto das duas balizas.Murillo, para os forasteiros, num lance em que se voltou a pedir penálti, e Francis Cann, para os locais, protagonizaram as melhores situações, mas, no último lance, um passe longo de Samu encontrou Schettine e o brasileiro, com um 'chapéu' sobre Trigueira, marcou, para delírio dos muitos adeptos que se deslocaram a Paços de Ferreira, oferecendo três pontos ao Vizela, que igualou o Tondela na classificação.