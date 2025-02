Vizela vence e Benfica B falha o `assalto` à liderança

Joshua Wynder, com um autogolo, deu os três pontos à formação vizelense, que faz assim o sexto jogo consecutivo sem perder.



O jogo iniciou-se de forma frenética, com as duas equipas a criarem oportunidades e muito perigo, ainda assim, os benfiquistas assumiram mais preponderância ao longo dos primeiros 45 minutos, com oportunidades iniciais por parte de Rafael Luís e de Gustavo Varela.



O Vizela também esteve perto de marcar, mas Diogo Nascimento falhou perante André Gomes.



No arranque da segunda parte, o Vizela conseguiu passar para a frente do marcador. Após uma combinação entre Jójó e Obah na direita, Joshua Wynder, na tentativa de cortar o cruzamento do extremo nigeriano, acabou por fazê-lo para dentro da própria baliza.



Os visitantes não baixaram os braços na tentativa de empatar e, aos 84 minutos, Gustavo Varela desperdiçou uma grande oportunidade na pequena área, para, pouco depois, aos 88, Francisco Domingues acertar em cheio na barra.