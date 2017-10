Vlachodimos vincula-se ao Benfica até à época 2022/2023

Mário Aleixo - RTP 12 Out, 2017, 10:32 / atualizado em 12 Out, 2017, 10:32 | Futebol Nacional

O jogador, de 23 anos, continuará a representar os gregos do Panathinaikos até ao final da época e no início da próxima temporada regressa em definitivo à Luz.



O guardião, nascido na Alemanha, fica cinco épocas nos encarnados e receberá cerca de 400 mil euros limpos anuais, estando previstos vários prémios por objetivos.



Um desses objetivos prende-se com a forma regular como jogar na equipa da Luz: sempre que participar em 10 encontros ao serviço do Benfica recebe mais 50 mil euros.



O guardião deve regressar à competição na segunda-feira, para a liga grega, frente ao Larissa.



O Benfica começará em breve o pagamento da transferência do guarda-redes, que será dividido em várias prestações.



Neste momento o Benfica possui quatro guarda-redes no plantel: Júlio César, Paulo Lopes, Svilar e Bruno Varela.