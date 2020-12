Wakaso convocado para duelo com o FC Porto um ano depois

O ganês, de 29 anos, representou a equipa minhota pela última vez em 5 de maio de 2019, num empate caseiro frente ao Nacional (2-2), em que foi expulso ao minuto 24, e contraiu depois uma lesão no joelho direito, que o forçou a ser operado duas vezes e a uma ausência dos relvados que se prolonga há quase 20 meses.



Wakaso é uma das três novidades na convocatória elaborada pelo treinador João Henriques e divulgada no sítio oficial vitoriano, além do lateral-direito Zié Ouattara e do defesa-central Suliman, já recuperados das infeções pelo novo coronavírus, confirmadas em meados de dezembro.



Também o lateral-esquerdo Jonas Carls, que, em meados de dezembro, apresentou um resultado positivo no teste ao novo coronavírus, já recuperou, mas está fora dos convocados.



Já o avançado Lyle Foster, que já estava infetado antes da visita minhota ao reduto do Santa Clara, na segunda-feira (triunfo por 4-0), e o guarda-redes Nicolas Tiê, que apresentou um resultado positivo após esse jogo, continuam de fora das opções devido ao vírus responsável pela pandemia de covid-19.



O lateral-esquerdo Sílvio deixou a lista de convocados após ter contraído uma lesão muscular na coxa direita que o vai fazer parar dois meses e juntou-se aos defesas Mascarenhas e Yann Bisseck, aos médios Mikel e Joseph e ao extremo Jacob Maddox no rol dos indisponíveis.



O encontro entre o Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 19 pontos, e o FC Porto, terceiro, com 22, está agendado para as 21h00 de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro.



A lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan.



- Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman, André Amaro e Gideon Mensah.



- Médios: Wakaso, Pepelu, Dénis Poha, Miguel Luís, André André, Janvier e André Almeida.



- Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Oscar Estupiñán.