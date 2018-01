Wendel em Lisboa para vestir de leão ao peito

Mário Aleixo - RTP 05 Jan, 2018, 12:00 / atualizado em 05 Jan, 2018, 12:00 | Futebol Nacional

O jogador assinará um contrato por cinco épocas e meia, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



O médio apareceu na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa proveniente do Rio de Janeiro, não tendo prestado declarações aos jornalistas que o aguardavam.



O negócio envolveu o futebolista, os dois clubes, a Stellar Group (grupo investidor) e o Deportivo Maldonado (clube uruguaio no papel de intermediário).



Em última instância prevaleceu a vontade de Wendel em jogar na Europa.



Desta forma o brasileiro será o primeiro reforço de inverno do Sporting.