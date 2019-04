Wendel treina em Alcochete no dia seguinte à publicação de fotos em Turim

Lusa Comentários 17 Abr, 2019, 15:21 | Futebol Nacional

Wendel, que terá assistido em Turim à despedida da ‘Champions’ da equipa Cristiano Ronaldo, heptacampeã italiana, poderá ficar sob a alçada disciplinar dos ‘leões’, se o clube lisboeta entender que infringiu o regulamento interno do clube.



No treino de hoje, de preparação para o jogo de sexta-feira, com Nacional, da 30.ª jornada da I Liga, participou também Pedro Marques, avançado da formação de sub-23.



De acordo com a informação divulgada no site oficial do Sporting, continuam ausentes dos trabalhos da equipa o médio argentino Rodrigo Battaglia e defesa colombiano Cristián Borja, ambos a recuperarem de lesões.



O Sporting regressa aos treinos na quinta-feira, às 10:30, seguindo-se, às 12:30, a conferência de imprensa do treinador, o holandês Marcel Keizer, de antevisão do encontro com os madeirenses.



Os ‘leões’, que somam sete vitórias consecutivas em todas as competições - seis das quais na I Liga -, visitam na sexta-feira o Nacional, em jogo com início marcado para as 18:00.



O Sporting segue na terceira posição do campeonato, com 64 pontos, menos oito do que o Benfica e o campeão FC Porto, empatados no topo da classificação, enquanto o Nacional está em zona de despromoção, no 16.º e antepenúltimo posto, com 27 pontos.