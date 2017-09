West Ham vai processar o diretor de comunicação do Sporting

RTP 04 Set, 2017, 12:34 | Futebol Nacional

Dave Sullivan Junior, acionista e filho do acionista maioritário do clube, anunciou essa decisão através da rede social Twitter.

West Ham are commencing legal proceedings against the communications director of sporting Lisbon as a written offer for the player was made — DAVE SULLIVAN JNR (@DaveSulley) 3 de setembro de 2017

To Bruno de Carvalho the president of sporting Lisbon. To say we never made an offer is nonsense and serious libel — DAVE SULLIVAN JNR (@DaveSulley) 3 de setembro de 2017

Em causa está uma proposta escrita para a compra de William Carvalho que o West Ham garante que fez.Nuno Saraiva disse que David Sullivan, o presidente do emblema inglês, mentia quanto à existência de propostas por William Carvalho.Também no Twitter, Dave Sullivan Junior escreve, referindo-se ao presidente do Sporting Bruno de Carvalho, que "dizer que nunca fizemos uma oferta (por William Carvalho) é um disparate".