Willyan Rocha castigado com três jogos de suspensão

No mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assinala que a expulsão aos 38 minutos do encontro da 28.ª jornada vale um jogo de fora.Depois, o comportamento dirigido ao árbitro da partida, Hélder Malheiro, levou aos outros dois jogos de castigo, com o defesa de 27 anos, que esta época já fez 30 jogos, a desfalcar a equipa algarvia.Na mesma 28.ª jornada, o presidente do Arouca, Carlos Pinho, protagonizou um incidente com o árbitro na vitória por 2-1 em casa com o Gil Vicente, no sábado, em que utilizou “linguagem ofensiva e insultuosa” contra Fábio Veríssimo.O dirigente ficará 30 dias de fora e foi ainda multado em 2.040 euros, o mesmo mês de castigo de que foi alvo o diretor desportivo do Moreirense, com multa de 2.805 euros, também por palavras ao árbitro da receção dos minhotos ao vizinho Vitória de Guimarães, que venceu por 1-0.O Sporting de Braga-Benfica (3-2) gerou um jogo de suspensão para o minhoto Al Musrati e o benfiquista Vertonghen, agora confirmados, e ainda avultadas multas para ambos os emblemas: quase sete mil euros nos bracarenses, por comportamento do público, do "speaker" e dos apanha bolas, e 4.460 euros para as "águias", devido à deflagração de pirotecnia pelos seus adeptos.