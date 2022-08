Yanis Hamache ausente do treino do Boavista

Numa semana em que tem sido veiculada a sua saída para os ucranianos do Dnipro, o defesa esquerdo foi autorizado pelo clube da I Liga a ausentar-se dos trabalhos sob alçada de Petit, que abriu o apronto desta manhã à comunicação social por 15 minutos.Yanis Hamache, de 23 anos, foi titular no triunfo caseiro frente ao Santa Clara (2-1), no domingo, da segunda jornada do campeonato, e deslocou-se em jeito de despedida para junto dos adeptos do Boavista no final da partida, tendo deixado o relvado em lágrimas.Nesse jogo sobressaiu a tempo inteiro Yusupha, cuja intervenção cirúrgica à fratura do malar esquerdo foi realizada com sucesso na quarta-feira, acompanhando no boletim clínico o defesa Ricardo Mangas, o médio Miguel Reisinho e o avançado Luís Santos.O autor de dois golos em outros tantos desafios oficiais do Boavista em 2022/23 deverá desfalcar por quatro semanas as opções de Petit, que contou pelo segundo dia seguido com o defesa nigeriano Bruno Onyemaechi, revelado na véspera como o oitavo reforço.Os "axadrezados", um dos líderes do campeonato, com os mesmos seis pontos de FC Porto, Benfica e Vitória de Guimarães, preparam a visita ao recém-promovido Casa Pia, no domingo, às 15h30, no Estádio Nacional, em Oeiras, em partida da terceira jornada.





Kenji Gorré salienta variedade do plantel



Os triunfos do Boavista nas duas primeiras rondas da edição 2022/23 da I Liga, mesmo impedido de inscrever reforços, atestaram a “variedade de opções do plantel”, considerou o futebolista internacional curaçauense Kenji Gorré.



“Claro que os novos atletas estavam indisponíveis para alinhar, mas mostrou a variedade de opções deste plantel e que o treinador (Petit) tem muita qualidade por onde escolher. Isso reflete-se em campo. Concorrência a crescer em breve? É boa e saudável. Estamos todos prontos e focados no Boavista”, confidenciou o avançado, à margem de um treino aberto à comunicação social, decorrido em pleno relvado do Estádio do Bessa, no Porto.



“Se vejo motivos para o Petit mudar o ‘onze’? É algo que tem de perguntar ao treinador (risos). Não sou o treinador e isso é responsabilidade dele. Respeitamos a sua decisão, seja ela qual for, e temos de o apoiar enquanto grupo e equipa”, assegurou Kenji Gorré.