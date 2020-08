Yanis Hamache é reforço do Boavista

“De forma a continuar a sua progressão, Hamache prepara-se para descobrir uma nova liga, um novo clube, e um novo país. Em Portugal vai jogar com a camisola do Boavista”, refere o clube francês, desejando as maiores felicidades ao jogador.



Nascido em Marselha, o lateral esquerdo fez toda a sua formação no Nice, tendo na época passada alinhado, por empréstimo, no Red Star, da segunda divisão francesa.