Yolanda Hopkins cai nos "quartos" da prova de Peniche

Num dia de ondas grandes e pouco vento na Praia de Supertubos, a olímpica lusa marcou 7,94 pontos nas duas melhores ondas (4,77 e 3,17), em 20 possíveis, enquanto a adversária fez 9,03 (5 e 4,03).Depois da eliminação de Teresa Bonvalot, nos "oitavos", na segunda-feira, e de Frederico Morais, na ronda de repescagem, no domingo, Portugal já não conta com nenhum atleta no evento português da Liga Mundial de Surf (WSL).O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.





Portuguesa ambiciosa





A surfista portuguesa realçou que conquistar o quinto lugar na prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) é "incrível", mas quer voltar a Peniche no próximo ano para ganhar o evento.



"Estou orgulhosa e sei que Portugal está a dar-me muito apoio. Obviamente que um quinto lugar é incrível, igualei o meu resultado nos (Jogos) Olímpicos, mas espero estar de volta no próximo ano e não como 'wildcard' (convidada), mas como permanente, e no próximo ano a ganhar", lançou aos jornalistas a atleta algarvia.



"Foi um 'heat' (bateria) difícil, as condições estão difíceis, quando estava no 'heat' com prioridade não consegui encontrar as ondas boas. Acho que podia ter dado muito mais e vou rever o 'heat' quando chegar a casa com o meu treinador e vamos trabalhar no assunto", sublinhou Yolanda Hopkins, de 25 anos.