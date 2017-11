Yusupha Njie lesionado faz falta ao Boavista

O jogador fez uma estreia que deixou o país futebolístico com água na boca. Yusupha Nijé avançado gambiano do Boavista, esteve em bom plano nos dois últimos jogos frente ao Tondela e FC Porto. Em Tondela na última jornada voltou a mostrar dotes mas uma lesão no joelho direito, depois de uma entrada de Ricardo Costa que vai deixar o jogador africano quatro meses de fora devido a rotura do ligamento cruzado.



Um duro revés para o jovem internacional gambiano e para o Boavista, como reconheceu ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, o antigo jogador dos axadrezados Martelinho.



Yusupha Njie, de 23 anos, internacional pela Gâmbia, que pode atuar como extremo ou avançado chegou ao Estádio do Bessa, por empréstimo do Fus Rabat, de Marrocos. O acordo é válido por uma temporada, mas pode ser alargado por mais três, caso o Boavista decida exercer o direito de opção.



Yusupha tem 1,88 metros, representou o seu país em todas as seleções jovens e, apesar de ter apenas 23 anos, contabiliza 10 internacionalizações pela equipa principal da Gâmbia.