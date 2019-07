Zé Luís diz que FC Porto está bem fisicamente e preparado para os jogos `a doer`

Lusa Comentários 24 Jul, 2019, 17:43 | Futebol Nacional

“Trabalhámos muito bem nesta pré-temporada, estamos bem fisicamente, confiantes para os jogos oficiais que temos pela frente e preparados para enfrentar todos os desafios”, disse o avançado cabo-verdiano, em declarações ao Porto Canal.



Zé Luís estreou-se a marcar pelo FC Porto frente ao Bétis, de Espanha, e foi utilizado em todas as partidas que a equipa realizou no Algarve, onde decorreu o estágio de pré-época.



“É muito importante marcar, mas o mais importante foi a vitória. Como sou um avançado, para ajudar a equipa tenho de fazer golos”, disse Zé Luís, que fez um balanço positivo do estágio algarvio.



O novo reforço portista elogiou também o treinador Sérgio Conceição: “O nosso treinador é muito exigente, puxa muito pela equipa e isso é muito importante. O estágio foi bem conseguido, tanto pelos resultados que tivemos como pelo trabalho que temos realizado.”



Para Zé Luís, a equipa encarou todos os jogos desta pré-época “com muita responsabilidade e com o pensamento só na vitória” para criar desde já “uma dinâmica vencedora que traz muita confiança à equipa para começar bem a época”.