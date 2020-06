Zequinha, do Vitória de Setúbal, suspenso por três encontros

Na terça-feira, no encontro entre os sadinos e os vila-condenses (1-2), da 28.ª jornada da I Liga, Zequinha foi expulso aos 53 minutos, após uma falta violenta sobre um adversário.



O CD da FPF decidiu punir Zequinha com um jogo de suspensão pela infração, ao qual acrescentou mais dois por insultos ao árbitro e ao quarto árbitro.



Além de Zequinha, os sadinos não vão poder contar com o guarda-redes Makaridze frente ao Vitória de Guimarães, na próxima ronda, depois de ter completado uma série de cinco cartões amarelos.



O CD da FPF confirmou ainda o castigo de um jogo a Sérgio Oliveira, do FC Porto, e a Gabriel e Ruben Dias, ambos do Benfica.