Zimbabwé garante triunfo do Vilafranquense na receção ao Feirense perto do fim

Com este resultado, os ribatejanos arrecadaram a terceira vitória consecutiva no campeonato e colam-se no topo da classificação ao Moreirense, que visita a BSAD, no sábado, às 14:00, enquanto o Feirense segue no sexto posto, com cinco pontos, após averbar o primeiro desaire na prova.



A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio entre as duas formações, com a única ocasião de relevo a pertencer ao Feirense. Aos 15 minutos, Oche cruzou à direita do ataque e valeu a boa saída de Pedro Trigueira para evitar aquele que seria o golo de André Rodrigues.



Até ao intervalo, o Vilafranquense subiu as linhas de pressão à procura do tento inaugural, mas sem conseguir chegar com perigo à baliza defendida por Igor Rodrigues.



Na etapa complementar, foi novamente a equipa de Rui Ferreira a ameaçar, com Manu Silva a rematar pouco por cima na conversão de um livre direto à entrada da área, mas sem que as tentativas alterassem o marcador.



Quando o ritmo do encontro antevia um empate no final, eis que Zimbabwé, aos 89 minutos, desfez o nulo e deu a vitória à formação de Vila Franca de Xira.



O médio cabo-verdiano, que havia entrado no encontro poucos minutos antes, saltou mais alto do que os adversários e, de cabeça, deu o melhor destino ao cruzamento à esquerda de Léo Bahia, beneficiando a equipa que mais procurou a vitória nos últimos minutos.