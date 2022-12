Zubas rescinde contrato com o Arouca

", anunciou o clube, em publicação nas redes sociais.A recente contratação do guardião brasileiro Thiago Rodrigues ao Estoril Praia terá tirado espaço ao lituano, num plantel que conta também com o uruguaio Ignacio de Arrubarrena e o português João Valido.Pela formação do Arouca, Zubas efetuou um total de quatro jogos desde o início da época desportiva 2021/2022, quando chegou a Portugal vindo dos turcos do Adana Demirspor.A equipa arouquense prepara, neste momento, a deslocação ao terreno do Moreirense, em 22 de dezembro, para os "quartos" da Taça da Liga, enquanto ocupa o oitavo da I Liga, numa altura em que estão 13 jornadas disputadas.