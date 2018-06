Árbitros repudiam declarações de diretor do Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jun, 2018, 07:27 / atualizado em 26 Jun, 2018, 07:28 | Futsal

"Dada a gravidade das acusações proferidas, relativamente à equipa de arbitragem e à 'suposta forma' como a mesma se dirigiu aos jogadores do Sporting, em diversas ocasiões, a APAF exige que sejam apresentadas provas da real existência dos comentários dos referidos árbitros", pode ler-se no comunicado do organismo representativo dos árbitros.



A APAF qualifica o nível e tom de discurso apresentado por Miguel Albuquerque como "lamentável" e considera que o mesmo "não se coaduna com os valores de uma instituição como o Sporting".



No entendimento da APAF, a brutal agressão sofrida pelo terceiro árbitro, Sérgio Magalhães, na manhã de segunda-feira, por parte de elementos encapuzados, quando se dirigia para o seu local de trabalho, "pode, naturalmente, ser reflexo dos discursos incendiários" que diz continuam a existir.



"A APAF não pode aceitar este incendiar constante que os responsáveis dos clubes insistem em manter e irá analisar em conjunto com os árbitros, ao longo dos próximos dias, qual o devido seguimento a dar a este triste episódio", pode ainda ler-se no comunicado daquele organismo, que irá apelar junto das autoridades competentes para que a segurança destes árbitros e respetivas famílias seja desde já assegurada.



Final do jogo atribulado



No final da partida Sporting-Benfica, do "play-off" da final do campeonato nacional, o diretor do futsal dos "leões", Miguel Albuquerque, teceu fortes críticas à arbitragem, considerando o que se passou no pavilhão João Rocha "uma vergonha"."Não queremos ser favorecidos, mas apenas que respeitem o Sporting. Nos dois primeiros jogos da final houve entradas violentas e os árbitros seguraram os jogos. Hoje (domingo) dois senhores estragaram o jogo e no final o árbitro Wilson Soares disse ao Divanei para se ir f......!", afirmou Miguel Albuquerque no final da partida, no domingo, que terminou com a vitória do Benfica por 9-6, após prolongamento.Entretanto, o terceiro árbitro da partida, Sérgio Magalhães, foi agredido com um pau junto ao seu local de trabalho e teve de receber tratamento hospitalar, tendo sido apresentada queixa junto das autoridades policiais.