Benfica bate São João e encontra Sporting na meia-final da Taça

Lusa 11 Mai, 2017, 22:08 | Futsal

Aos dois minutos Fernando Wilhelm colocou as 'águias' em vantagem, no minuto seguinte Elisandro aumentou para 2-0 e, aos 15 minutos, o mesmo Fernando 'bisou' na partida. Na segunda parte os golos de Cavalcante e Rafa Hemni, ambos aos 30 minutos, deram a expressão final ao marcador.



A superioridade esperada do Benfica cedo começou a manifestar-se e teve eco no marcador logo ao segundo minuto, com o golo de Fernando Wilhelm, cujo remate de longe sofreu um desvio em Elisandro e traiu o guarda-redes João Gregório.



No minuto seguinte, Fernando retribuiu o favor ao companheiro, ao servir Elisandro para o segundo golo da partida.



Miguel Ângelo esteve perto de fazer terceiro para os ‘encarnados’, mas o pontapé de bicicleta saiu um pouco ao lado, enquanto Lisandro, aos 15, falhou em cima da linha e, no mesmo minuto, Fernando 'bisou', na cobrança de um livre.



No início da segunda parte, Elisandro esteve perto de marcar novamente, mas a tentativa de 'chapéu' acertou na trave e, aos 25 minutos, o São João criou a primeira oportunidade de perigo, com Picasso a aparecer isolado na cara de Bebé, mas o 'guardião' agigantou-se e impediu o golo.



Aos 30 minutos, o Benfica marcou por duas vezes, a primeira por Cavalcante, que 'fuzilou' João Gregório, e depois por Rafa Hemni, numa jogada individual, tirando um defesa da frente e a rematar forte.



Até ao final da partida, o São João ainda tentou marcar o tento de honra, mas Bebé conseguiu manter a sua baliza 'a zero'.



Com esta vitória o Benfica tem encontro marcado com o Sporting, no sábado, às 15:30, em encontro da meia final.