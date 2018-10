Benfica goleia franceses na Liga dos Campeões de futsal

Lusa Comentários 07 Out, 2018, 11:15 | Futsal

Depois de ter batido a equipa da casa e empatado com o FC Barcelona, os `encarnados`, já apurados, confirmaram a qualificação para a Ronda de Elite da prova.

Esta fase conta com 32 equipas divididas em duas `poules`, cada uma composta por quatro grupos de quatro equipas. No primeiro agrupamento, no qual estão os dois clubes portugueses, Benfica e Sporting, apuram-se os três primeiros classificados de cada grupo para a Ronda de Elite. Já na `poule` B qualificam-se apenas os vencedores de cada um dos quatro grupos.

Bruno Coelho (cinco minutos), Robinho (16, 24 e 33), Raúl Campos (26 e 35), Henmi (27) e Fits (33 e 40) assinaram os golos das `águias` frente ao Kremlin-Bicêtre, num `duelo` que ao intervalo já era favorável ao Benfica (2-1).

A goleada era importante para tentar chegar ao primeiro lugar e assim garantir o estatuto de cabeça de série na Ronda de Elite. O Benfica termina com 15 golos marcados e 5 sofridos, mas ainda vai assistir à resposta do `Barça`, que tem 5-3 antes do jogo que disputa, hoje também, contra o Halle-Gooik.

A outra equipa portuguesa em prova nesta Liga dos Campeões é o Sporting, que integra o grupo 4, com o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o LSM Lida, da Bielorrússia, e o Feniks, do Kosovo.

