Benfica perde final da Taça Europeia feminina de futsal

Lusa Comentários 29 Mar, 2018, 22:34 | Futsal

Leticia Sanchez, com três golos, foi a figura do encontro, com María Sanz e Delgado a apontarem os outros tentos do Atlético, que ao intervalo já vencia por 2-0.



Na segunda parte, e depois de as espanholas chegarem a 4-0, Nina ‘bisou’ e reduziu para 4-2.



O Benfica arriscou jogador com o guarda-redes avançado e perante a baliza deserta, Delgado ‘acabou’ com o encontro, a dois minutos do final.



A formação ‘encarnada’ tinha conseguido na quarta-feira um lugar na final, ao bater as italianas do Olimpus-Roma por 7-3.