Benfica recebe Fundão na Taça da Portugal de futsal

O Fundão, última equipa a interromper o domínio de "leões" e "águias" na prova, ao ganhar em 2013/14, vai visitar o Benfica, que venceu oito vezes a Taça, numa eliminatória prevista para 6 de janeiro.O Sporting, campeão nacional, também vai encontrar uma equipa da primeira divisão, recebendo o Eléctrico de Ponte de Sôr.O sorteio ditou ainda mais dois encontros entre equipas da liga portuguesa: um duelo entre os vizinhos Leões Porto Salvo e Quinta dos Lombos, e a receção do Caxinas ao Burinhosa.O Sporting de Braga, segundo posicionado do campeonato, vai visitar o Vinhais, do terceiro escalão.