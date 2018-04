Benfica-Sporting e FC Vermoim-Novasemente na `final-four` da Taça de Portugal de futsal feminino

Lusa Comentários 20 Abr, 2018, 17:19 | Futsal

O Benfica, vencedor de três das quatro edições realizadas, 2014, 2016 e 2017, vai defrontar o Sporting que eliminou nos quartos de final o vencedor da edição de 2015, Quinta dos Lobos.



O sorteio, que decorreu hoje na Cidade do Futebol, ditou o outro encontro entre o FC Vermoim, de Vila Nova de Famalicão, e o Novasemente, de Espinho.



Os dois jogos das meias-finais decorrem no dia 12 de maio e a final será no dia 13 de maio, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.