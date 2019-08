Benfica vence Kairat, Sporting e Movistar empatam em torneio de futsal em Portimão

Lusa Comentários 24 Ago, 2019, 19:44 | Futsal

Frente ao campeão espanhol, que conta com o português Ricardinho, os ‘leões’ começaram a vencer, graças a um golo de Léo, mas permitiram a reviravolta, antes de chegarem à igualdade com tentos de Rocha e Taynal.



Nos penáltis, os campeões europeus levaram a melhor, marcando cinco contra quatro dos espanhóis, no segundo jogo em Portimão, depois de o Benfica, campeão nacional, bater os vice-campeões europeus por 3-1.



Afonso Jesus, Tiago Brito e Robinho marcaram para a equipa portuguesa, que voltou a impor-se, e pelo mesmo resultado, nas grandes penalidades, usadas para eventual desempate das contas finais do torneio.



No domingo, Kairat e Sporting reeditam, pelas 11:00, a última final europeia, enquanto Inter Movistar e Benfica se defrontam pelas 15:00, na Portimão Arena.