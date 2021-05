Campeão europeu de futsal recebido na câmara de Lisboa

Depois da conquista do título de campeão europeu na Croácia, o Sporting tem o regresso a Lisboa marcado para as 14h30, desta terça-feira, revelou o clube na conferência de imprensa após a partida.



Um dos destinos após a aterragem na capital já foi anunciado: os novos campeões europeus de futsal serão recebidos nos Paços do Conselho, a partir das 17h00, revelou Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal.





O Sporting conquistou segunda-feira a edição 2020/21 da Liga dos Campeões de futsal, repetindo o título de há dois anos, ao bater na final o campeão em título FC Barcelona por 4-3, em Zadar, na Croácia.





Num jogo que os catalães venciam por 2-0 ao intervalo, Zicky, Erick, João Matos e Pany Varela marcaram os tentos dos comandados de Nuno Dias, que disputaram a quinta final, depois dos desaires de 2010/11, 2016/17 e 2017/18 e do triunfo de 2018/19.









Entidades realçam a conquista







O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo , felicitou o Sporting pela conquista da Liga dos Campeões de futsal, considerando que os "leões" conseguiram uma “reviravolta épica” frente ao FC Barcelona.



“Que grande momento, mais um, que esta fantástica equipa de futsal do Sporting Clube de Portugal nos proporcionou. Que reviravolta épica”, referiu o governante na rede social Twitter.





O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, congratulou o Sporting pela “brilhante” conquista da Liga dos Campeões de futsal, referindo que este triunfo prestigia “todo o futsal português”.



“A vossa vitória, após uma justa vitória por 4-3 frente ao FC Barcelona, prestigia não apenas o clube, jogadores, equipa técnica, ‘staff’ e estrutura, mas também todo o futsal nacional e o desporto português”, refere Fernando Gomes, numa mensagem publicada no sítio oficial da FPF.



O líder da federação destacou a “brilhante” conquista na mais importante competição de clubes da modalidade, deixando também palavras de agradecimento ao presidente do Sporting, Frederico Varandas.



“Gostaria igualmente de depositar no presidente do Sporting CP, Frederico Varandas, o meu sincero agradecimento pela forma como o clube tem, de uma forma corajosa e coerente, apostado no futsal e como essa aposta tem sido instrumental para o prestígio do próprio país”, frisou.





O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença , afirmou que a “notável” vitória do Sporting na final Liga dos Campeões de futsal “engrandece e dignifica” todo o desporto português.



“Esta é uma vitória que engrandece e dignifica todo o desporto português”, disse Pedro Proença, lembrando o “incrível registo” dos "leões" na competição, com dois títulos conquistados e mais três presenças em finais.



O presidente da liga de clubes explicou que o percurso do Sporting na mais importante prova de clubes da modalidade nos últimos anos é um “indicio claro da valia e competitividade da equipa” do Sporting, mas também de “todo o desporto nacional”.