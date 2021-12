Cardinal de regresso aos convocados de Jorge Braz

As duas partidas entre o campeão europeu e mundial Portugal e a vice-campeã europeia Espanha inserem-se na preparação das seleções para o campeonato da Europa de 2022, que se disputa de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, nos Países Baixos.



O pivô do Sporting Fernando Cardinal, que não era chamado desde fevereiro, na sequência de uma grave lesão, mas que já regressou em pleno à competição, com seis golos em nove jogos, constitui a principal novidade do selecionador Jorge Braz.



Portugal integra o Grupo A da fase final do Euro2022 juntamente com as seleções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia. A seleção espanhola disputa o Grupo D, tendo como adversários a Bósnia Herzegovina, o Azerbaijão e a Geórgia.



Em novembro, a seleção portuguesa disputou com os Países Baixos as suas primeiras partidas de preparação para o Euro2022, tendo vencido ambas por 3-0 e 5-3.



Lista de 15 convocados:



- Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas, Esp).



- Fixos: André Coelho (FC Barcelona, Esp), João Matos (Sporting) e Nilson (Benfica).



- Fixo/ala: Afonso (Benfica).



- Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal, Ita), Mário Freitas (AD Fundão), Miguel Ângelo (Sporting), Pauleta (Sporting) e Tiago Brito (Sporting de Braga/AAUM).



- Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Sporting de Braga/AAUM).



