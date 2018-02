Chaves dá medalha de ouro aos treinadores da seleção nacional de futsal

Lusa Comentários 22 Fev, 2018, 16:15 | Futsal

Os dois técnicos vão receber a medalha municipal de mérito grau ouro, pelo "êxito conseguido" ao conquistarem o campeonato da europa de futsal, que se disputou na Eslovénia.



O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, é natural de Sonim, concelho de Valpaços, mas estudou na cidade flaviense e representou, como atleta, o Grupo Desportivo de Chaves.



O treinador-adjunto, Pedro Palas, é natural de Chaves.



A autarquia, liderada por Nuno Vaz, salientou o “mérito desportivo” dos técnicos que “têm demonstrado uma enorme dedicação, empenho e uma forte vontade de vencer, atingindo um patamar de excelência, como se pode comprovar pelo magnífico palmarés e currículo desportivo de cada um”.



O município destacou ainda o contributo que os treinadores têm dado “para a promoção e valorização do desporto” e para "o prestígio" do país e do concelho de Chaves.



No mesmo dia, o selecionador nacional de futsal vai dar o pontapé de saída do Desportivo de Chaves – Estoril Praia, jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Este “gesto simbólico” é a homenagem do Desportivo de Chaves a Jorge Braz, de 45 anos, ex-atleta e sócio do clube de Trás-os-Montes, no qual fez a formação, tendo integrado o plantel principal nas épocas 1991/92 e 1993/94.



O clube vai também homenagear o treinador-adjunto Pedro Palas.