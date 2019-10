Conmebol anuncia suspensão da Copa América de futsal

A organização refere que a decisão é tomada porque "as forças de autoridade se encontram empenhadas em restaurar a ordem e a normalidade no Chile".







Em comunicado, o organismo que tutela o futebol sul-americano explica que houve uma reunião entre o governo chileno, a Federação de Futebol e as diferentes autoridades locais e regionais, que se decidiram pela suspensão do torneio.

O comunicado refere que a reprogramação da prova, que se iria disputar na região de Bío-Bío, cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago, será divulgada em breve.O aumento do preço dos bilhetes do metro em Santiago do Chile desencadeou uma onda de protestos que se espalhou para outras cidades do país, tendo já provocado a morte de 15 pessoas.