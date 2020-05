Covid-19. Clubes da I Liga de futsal contra alargamento

“Estamos em total desacordo com qualquer alargamento da Liga (...), bem como qualquer alteração do modelo competitivo, com o intuito de salvaguardar o nível de competitividade da prova”, indicaram os clubes, em comunicado, subscrito por 12 dos 14 emblemas.



A tomada de posição surgiu após uma reunião dos clubes por videoconferência e contou apenas com a abstenção de Belenenses e Clube Recreativo de Candoso, que ocupavam os últimos lugares na Liga quando a prova foi suspensa, devido à pandemia de covid-19.



“(Abstiveram-se) o CF"‘Os Belenenses" e o Clube Recreativo de Candoso, atendendo ao natural conflito de interesses, apesar de terem marcado presença nesta reunião”, refere a nota.



Além da questão do alargamento, os clubes subscritores dizem ainda que, não existindo atribuição do título e com o campeonato anulado – em decisão comunicada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) –, não devem existir promoções, nem despromoções.



“Caso a Federação Portuguesa de Futebol entenda que é imperativo existirem subidas à Liga, defendemos que esse mérito deve ser conquistado em campo, tal como outras federações estão a planear, e nunca por via administrativa”, defendem.



Finalmente, os subscritores sugerem à FPF que as alterações previstas nos quadros competitivos de futsal para a época 2021/22, aconteçam já na próxima temporada.



"Atendendo ao superior interesse do futsal português e aproveitando o momento que vivemos, sugerimos que as alterações dos atuais quadros competitivos de futsal, previstos pela Federação Portuguesa de Futebol para a época 2021/22, se efetivem já na época 2020/21", dizem.



Na última semana, a Federação anunciou várias mudanças nos campeonatos não profissionais, nomeadamente com a criação de uma III Liga em 2021/22, acima do campeonato de Portugal, e o alargamento da Liga feminina em 2020/21, de 12 para 20 equipas.



Em 8 de abril a FPF cancelou os campeonatos seniores não profissionais de futebol e de futsal da época 2019/20, devido à pandemia de covid-19, não tendo sido atribuídos títulos de campeão, nem aplicado o regime de subidas e descidas.