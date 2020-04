Covid-19. Médica Mariana Pinto "arruma" o futsal

”, conta Mariana Pinto, de 27 anos.Sem a atividade de toda uma vida, o futsal, onde ainda esta temporada se sagrou tricampeã distrital de futsal feminino da associação de Coimbra, ao serviço da Académica, a médica natural de Chaves, no distrito de Vila Real, explica que”, sublinha em declarações à agência Lusa.Durante a pandemia de covid-19, Mariana Pinto tem trabalhado em exclusivo numa área dedicada à covid-19 na zona de Coimbra.O trabalho envolve a observação de doentes que são encaminhados para aquela área, quer por indicação médica ou da linha Saúde24, ou por iniciativa própria.”, explica a médica que estudou na Universidade da Beira Interior, na Covilhã.Os profissionais de saúde daquela área fazem ainda, por via telefónica, o acompanhamento de doentes suspeitos e confirmados que estão em isolamento no seu domicílio, e que sempre que é necessário são observados fisicamente, acrescenta.Habituada a um contacto direto com os doentes, quer no centro de saúde, quer no hospital onde trabalha, a futsalista confessa que a necessidade de equipamentos de proteção é ainda uma barreira na comunicação que tem também de ser ultrapassada.“É muito importante para o doente perceber a sua situação, qual é a sua situação clínica, as perspetivas de tratamento e o seu prognóstico. O tratamento e, consequentemente, o prognóstico torna-se mais fácil se o utente estiver completamente consciente da sua situação e dos cuidados que tem que ter”, lembra.





Longe de pais e amigos







Além das preocupações profissionais, Mariana Pinto tem também que lidar com as pessoais. Radicada em Coimbra, optou por não voltar à sua terra natal, Chaves, onde vivem os pais.A ausência do futsal é também uma das preocupações para Mariana Pinto; após mais uma época de sucesso, com a conquista do tricampeonato distrital, a Académica preparava a presença na Taça Nacional de Futsal Feminino e a luta pela subida ao primeiro escalão.”, confessa a jogadora que também já representou o Desportivo de Chaves, AD Flaviense e Valverde.Mariana Pinto propõe ainda a criação por parte da Federação Portuguesa de Futebol de uma segunda divisão de futsal feminino, para que as equipas campeãs distritais não sejam prejudicadas.