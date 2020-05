Covid-19. Mundial de futsal adiado para 2021

O Campeonato do Mundo vai decorrer entre 12 de setembro e 3 de outubro do próximo ano, em três cidades da Lituânia: Vilnius, Kaunas e Klaipeda.A prova estava inicialmente marcada para se disputar entre 12 de setembro e 4 de outubro deste ano, mas acabou por ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus.Portugal, atual campeão europeu, é uma das 13 seleções que já garantiu um lugar na fase final da prova. Na última edição, em 2016, a seleção lusa ficou no quarto lugar.





Mais alterações







A FIFA também já avançou com possíveis novas datas para alguns torneios, embora as confirmações estejam “sujeitas a desenvolvimentos” dos efeitos da pandemia.O Mundial de sub-20 feminino, na Costa Rica e no Panamá, ficou agendado para 20 de janeiro a 6 de fevereiro de 2021, e o Mundial de sub-17 feminino, na Índia, será, à partida, entre 17 de fevereiro a 17 de março do próximo ano.Apesar das alterações das datas, a FIFA confirmou que as provas vão manter os critérios iniciais de elegibilidade, ou seja, vai contabilizar as idades como se fossem disputadas em 2020.