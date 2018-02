RTP 08 Fev, 2018, 22:26 / atualizado em 09 Fev, 2018, 08:44 | Futsal

Em grande parte do encontro a Espanha esteve quase sempre em vantagem, com o Cazaquistão a conseguir ir empatando o jogo, até que bem perto do final alcançou a igualdade a 4-4, resultado que lhe permitiu disputar o prolongamento (5-5) e os 'penáltis'.





Em 2010, na Hungria, Portugal perdeu a final para a Espanha. Neste torneio a final com Portugal está agendada para as 19h45 de sábado, em Ljubljana, capital da Eslovénia. Em 11 edições, esta é a nona presença espanhola no jogo do título.