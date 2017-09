Europeu de futsal passa a ser de quatro em quatro anos

Lusa 07 Set, 2017, 15:47 | Futsal

Com esta alteração, a UEFA evita fazer coincidir os anos de Europeu com os de Mundial, sendo a primeira edição expandida para 16 seleções disputada em 2022, sendo posteriormente anunciados o formato e a escolha do país anfitrião.



Haverá também a competição feminina ao nível de seleções, a partir de 2019, com a prova a concluir-se com uma fase final de quatro seleções, e no escalão sub-19 masculino, a partir do mesmo ano, e cujo campeão será apurado numa fase final de oito países.



A UEFA acrescenta ainda que o futsal integrará pela primeira vez em 2018 os Jogos Olímpicos da Juventude (destinado a jogadores nascidos entre 01 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2003), que decorrerão em Buenos Aires, na Argentina.



Duas equipas masculinas e outras tantas femininas representarão a Europa, após o apuramento que vai decorrer em novembro.



No que respeita às competições de clubes, a UEFA anunciou que Taça UEFA de Futsal vai passar a designar-se, a partir de 2018/19, Liga dos Campeões de futsal.