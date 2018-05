Fabril na final da Taça de Portugal de futsal

Lusa Comentários 12 Mai, 2018, 14:30 | Futsal

A equipa do Barreiro, que vai descer à segunda divisão, inaugurou o marcador por Fassy (12 minutos), mas o Modicus deu a volta antes do intervalo, com golos de Coelho (19) e Fábio Lima (20). Na segunda parte, André empatou (28), e Parente, a 23 segundos do final, deu a vitória ao Fabril.

Na final, marcada para domingo, o Fabril vai enfrentar o vencedor da meia-final que opõe hoje o Sporting ao Benfica, detentor do troféu.

